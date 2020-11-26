"القصير": ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ4.8 مليون طن حتى الآن

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2020 وحتى 25 نوفمبر الحالي، وبلغت 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة "الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان، وذلك وفقًا لتقرير تلقاه من الحجر الزراعي.

وقال القصير، في بيان صادر اليوم، إنَّ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و420 ألفًا 204 أطنان، إضافة إلى تصدير 678 ألفًا و577 طنًا بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 401 ألف و357 طن بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفًا و847 طنًا، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 90 ألف و 969 طن، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 46 الف و272 طنًا.

بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السابع بإجمالي 35 ألفًا و108 أطنان، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 20 ألفًا و495 طنًا، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و189 طنًا، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3700 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3676 طنًا، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 1573 طنًا، وحصلت الفراولة على المركز الأخير بإجمالي 660 طنًا.