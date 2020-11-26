سيدة أوسيم: جوزي بتاع نسوان وخططت لقتله خلال لعبة جنسية

اعترفت سيدة أوسيم بتفاصيل جريمة قتل زوجها خلال لعبة جنسية انتقامًا منه داخل منزل الزوجية، وقالت الزوجة: "جوزي بتاع نسوان وكل يوم بيسهر للفجر وأحيان كتير بيبات برة البيت"، وأنها أعدت خطة الجريمة للانتقام من زوجها فتظاهرت أمامه بأنها ليست غاضبة من تصرفاته كالمعتاد، ومارست حياتها الزوجية معه بشكل طبيعي وحدثت بينهما علاقة حميمية يوم الجمعة، وفي نهاية اليوم طلب الزوج منها مشاركته الألعاب الجنسية، وعندما وجدت الفرصة سانحة أمامها للانتقام منه لم تتردد لحظة واحدة.

وحكت الزوجة في اعترافها أمام المقدم محمد مجدي رئيس المباحث، على مدار ساعتين، تفاصيل الجريمة موضحة أن زوجها كان يهين أنوثتها على مدار سنوات الزواج الثلاث بكثرة علاقاته النسائية وأحاديثه المتكررة مع الفتيات أمامها، وأنها خططت لقتله عن طريق اللعبة الجنسية واستغلت تقييد زوجها من قدميه ويديه من الخلف، بينما كانت هي تواصل إثارته جنسيًا عن طريق الضرب والاعتداء عليه، وأثناء ذلك أمسكت بإيشارب وقامت بلفه حول رقبته وخنقته حتى الموت قبل أن تتركه جثة هامدة، وأخذت مشغولاتها الذهبية وغادرت بصحبة ابنهما الوحيد منزل الزوجية في أوسيم بالجيزة إلى منزل صديقتها.

بدأ الشك يعرف طريقه إلى والد المجني عليه، فنجله لم يتصل به طوال تلك المدة، انتابه القلق وبدأ هو في الاتصال بابنه مرات كثيرة فلم يرد عليه، توجه إلى منزله فكانت الصاعقة، وجده جثة هامدة داخل غرفة نومه، بينما اختفت زوجته.

حرر الأب محضرًا في مركز شرطة أوسيم بالعثور على نجله جثة هامدة، انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مسرح الجريمة وناظرت جثمان الشاب الثلاثيني.

وأظهرت المناظرة وجود كدمات في الوجه والعين وآثار اختناق حول الرقبة، جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة بتشريحه لبيان أسباب الوفاة.

وألقت مباحث الجيزة بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع المباحث، القبض على الزوجة من منزل صديقتها، وباستجوابها تبين أنها وراء تنفيذ الجريمة، قائلة: "جوزي بتاع ستات ومش بيحترمني كزوجة في حياته، كل يوم بيسهر بره لحد الفجر وفي أحيان كتيرة بيبات برة البيت". وتحرر محضر بالواقعة ووجهت لها تهمة القتل العمد.