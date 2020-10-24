عبير من الوقوف أمام الكاميرا إلى خلف القضبان.. قتلت زوجها برقبة زجاجة

في صباح يوم 7 يوليو الماضي، كانت الفنانة الشابة عبير بيبرس مع فصل درامي جديد من حياتها، انتقلت الفنانة من الوقوف أمام عدسة الكاميرا إلى الوقوف أمام القاضي متهمة بجريمة قتل زوجها طعنًا برقبة زجاجة مكسورة غرستها في صدره فلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة داخل منزل الزوجية في البساتين.

3 شهور مرت على الجريمة وانكشفت معها مفاجآت جاءت على لسان والد المجني عليه الذي قال إنه تلقى اتصالًا هاتفياً من زوجة شقيقه "عبير بيبرس" أخبرته بوفاة نجله أثناء نومه فذهب فوجد آثار جرح نافذ في الصدر، وأن المتهمة أزالت آثار الدماء من ملابسه التى كانت يرتديها وقت الجريمة بتجريد المجني عليه من ملابسه وتبديل ملابس أخرى حتى تطمس معالم الجريمة على أسرته.

وخلال فحص والد المجني عليه لجثمان المتوفي فوجئ بوجود آثار جرج غائر في الصدر فتوجه إلي قسم شرطة البساتين، وحرر المحضر رقم 5598 لسنة 2020 ، مفاده وفاة نجله "عمرو سيد سيد عبد الله" 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجته "عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة بقتله.

انتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.

وأمام جهات التحقيق إنهارت المتهمة المتهمة واعترفت بتفاصيل جريمتها إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وعليه قررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، ونقل جثمان المتوفى إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت توجد إصابات أدت لحدوث تلك الوفاة من عدمه، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها، وإجراء مضاهاة بين الآثار الدموية المعثور عليها بمسرح الجريمة والعينة المأخوذة من المجنى عليه، وفحص القطع الزجاجية المعثور عليها بمسرح الواقعة.

وجدد قاضي المعارضات أمس حبس المتهمة لمدة 45 يومًا بتهمة القتل العمد، بعد أن قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتها بأدلة الاتهام التى ثبت من خلالها حدوث خلافات دائمة بين الطرفين وتجددت قبل دقائق من حدوث الجريمة وأن المتهمة أمسكت زجاحة وكسرت رقبتها ثم غرستها في صدر زوجها فمات على إثرها داخل منزل الزوجية.