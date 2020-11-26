أسعار الكوفيات والكاب واللكلوك في الأسواق

بحلول فصل الشتاء، يستعد الكثيرون للطقس البارد بالملابس الشتوية، وبجانب الملابس الشتوية الأساسية مثل الجواكت والأحذية ذو الرقبة الطويلة، يحرص العديد على توفير بعض القطع الأخرى المكملة للملابس للحماية من برد الشتاء القارس مثل الكوفيات والكاب الشتوي.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار الكوفيات والآيس كاب واللكلوك الشتوي في الأسواق، كالتالي:

أسعار الكوفيات

تختلف أسعار وأنواع الكوفيات في الأسواق، منها المناسب للأطفال ومنا للكبار، منها المناسب للسيدات ومنا المناسب للرجال، كما تختلف حسب الخامة المصنوعة منها، كالتالي:

- كوفية صوف للكبار: تتراوح أسعار الكوفيات الصوف الخاصة بالكبار من 50 جنيها وتصل حتى 200 جنيه حسب الطول وخامة الصوف.

- كوفية صوف للأطفال: تتراوح سعر الكوفية الصوف الخاصة الأطفال بين 40 جنيها وتصل حتى 120 جنيها، وتختلف حسب الطول والخامة المناسبة لها.

- كوفية دفاية للكبار: تتراوح أسعار الكوفية الدفاية للكبار بين 40 جنيها وحتى 120 جنيها.

- كوفية دفاية للصغار: تتراوح أسعار الكوفية الدفاية للأطفال بين 30 جنيها وحتى 90 جنيها.

أسعار الكاب الشتوي

تختلف أنواع الآيس الكاب الشتوي، ويتحدد سعره وفقا لخامته وشكله وحجمه، كالتالي:

آيس كاب للأطفال: يتراوح سعر الآيس كاب للأطفال بين 50 جنيها وحتى 100 جنيه.

آيس كاب للكبار: يتراوح سعر الآيس كاب للكبار بين 70 جنيها وحتى 150 جنيها.

أسعار اللكلوك الشتوي

تختلف أسعار اللكلوك الشتوي حسب اختلاف الخامة والحجم وتحديد نوعية مستخدميه إذا كانوا كبار أو صغار، كالتالي:

لكلوك للأطفال: يتراوح سعر اللكلوك الشتوي حسب اختلاف الخامة واختلاف الشكل والحجم بين 40 و80 جنيها.

لكلوك للكبار: تختلف أشكال وأنواع اللكلوك حسب الخامة والحجم والشكلـ حيث يبدأ من 80 جنيها ويصل حتى 350 جنيها.