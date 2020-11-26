بلوفر بـ35 وبنطلون بـ40.. ملابس رجالي وحريمي وأطفالي في وكالة البلح

أرصفة تفترش مختلف أنواع الملابس للرجال والنساء والأطفال، وزحام شديد يصاحبه ضجيج من الباعة معلنين البيع بأفضل الأسعار، والمشترين من مختلف الفئات والطبقات، فمع ارتفاع أسعار الملابس الشتوية، أصبح سوق وكالة البلح بمنطقة بولاق في القاهرة الممتد لعشرات الأمتار، وجهة مثلى لشراء أكثر من قطعة بأسعار منخفضة بشكل كبير مقارنة بأسعار المحلات.

وفي التقرير التالي ترصد "الوطن" أسعار ملابس الشتاء حريمي ورجالي وأطفالي في وكالة البلح:

أسعار الملابس الرجالي في سوق وكالة البلح

بنطلون رجالي: يبدأ سعره من 40 جنيهًا حتى 60 جنيهًا.

جاكت بامب رجالي: يتراوح سعره من 150 جنيهًا حتى 400 جنيه.

بلوفر رجالي: يبدأ سعره من 50 جنيهًا حتى 80 جنيهًا.

أسعار الملابس الحريمي في سوق وكالة البلح

بلوفر حريمي: يبدأ سعره من 35 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

بنطلون حريمي: يتراوح سعره من 60 جنيهًا حتى 80 جنيهًا.

سويت شيرت حريمي: يبدأ سعر السويت شيرت الحريمي من 35 جنيهًا حتى 60 جنيهًا.

بلوزات حريمي: يتراوح سعر البلوزات الحريمي بين 30 جنيهًا و50 جنيهًا.

جواكت بامب حريمي: يبدأ سعر الجواكت البامب الحريمي من 100 جنيه حتى 400 جنيه.

كارديجان حريمي: يتراوح سعر الكارديجان الحريمي بين 25 جنيهًا حتى 50 جنيهًا.

أسعار ملابس الأطفال في سوق وكالة البلح

بنطلون أطفال: يبدأ سعره من 40 جنيهًا حتى 60 جنيهًا.

بلوفرات أطفالي: تبدأ أسعار البلوفرات الأطفالي من 15 جنيهًا حتى 40 جنيهًا.

جاكت أطفال: يتراوح سعر جاكت الأطفال بين 50 جنيهًا حتى 80 جنيهًا.

نصائح عند شراء الملابس من وكالة البلح

ويجب اتباع عدد من النصائح عند الشراء من وكالة البلح على النحو التالي:

فحص قطعة الملابس جيدًا والتأكد من عدم وجود عيب بها.

الذهاب صباحًا أفضل من مساء للتمكن من الرؤية جيدًا.

غسل الملابس بعد شرائها جيدًا للتأكد من نظافتها.

التأكد من خياطة الملابس قبل شرائها.