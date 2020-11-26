شعبة الخضر والفاكهة: الطماطم تراجعت.. وأسواق الجملة لم تتأثر بالأمطار

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مصر، والتي وصل بعضها حد السيول في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية، لم تؤثر على وارد أسواق الجملة.

وأكد "نجيب" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالة الطقس والأمطار، لم تؤثر على المحاصيل الزراعية المنزرعة، ولم يظهر أي تأثير يسبب زيادة في أسعار أي صنف من أصناف الخضار والفاكهة حتى الآن.

وأهاب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، بالمواطنين عدم القلق إزاء الأسعار، موضحًا أنه لم تظهر مشاكل حتى الآن، تسبب الإزعاج أو قلق في المجتمع من نقص المعروض وزيادة الأسعار.

وقال إن الحكومة تضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة، من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة وغيرها من المنافذ، لمواجهة أي تقلبات جوية سيئة.

ولفت إلى تكثيف أجهزة المحافظة خدماتها، خاصة فيما يتعلق بالنظافة، وسحب مياه الأمطار من أماكن البيع في الأسواق لسهولة الحركة، مشيرا إلى أن طرح محاصيل العروة الشتوية تباعا في الأسواق، ساهمت فى تراجع الأسعار واستقرار البعض الآخر، ورصد أبرز المحافظات وهي محافظات الصعيد.

وأوضح أنه في حالة استمرار حالة الجو، سيتم الإعلان رسميًا عن التضرر أو تراجع الإنتاج، إذا أدى الوضع لعدم الاستقرار في الأسواق، كحدوث زيادة الأسعار، أو نقص في المعروض، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وفي السياق نفسه، أكد أن جميع أصناف الخضر والفاكهة متوفرة في الأسواق بزيادة المعروض، ورصد استمرار تراجع سعر الطماطم، لتباع جملة 4- 6 جنيهات، وفي التجزئة تباع بـ7 لـ 10جنيهات للكيلو، أي بفارق تراوح بين جنيه وجنيهان فى الكيلو مقارنة بأمس، بعد تراجع أسعارها تدريجيًا، نظرًا لزيادة معروضها في جميع المحافظات وبالتحديد الوجه القبلي.

وتباع البطاطس الـ4 كيلو بـ10جنيهات، الفاصوليا تباع بـ3.5 مقابل 20 جنيها، والكوسة تباع بـ3 جنيهات مقابل 9 جنيهات، والخيار يباع بـ4 جنيهات مقابل 8 جنيهات، والباذنجان يباع بـ3.5 مقابل 7جنيهات، والفلفل يباع بـ3.5 مقابل 8 جنيهات، والألوان بـ15مقابل 20 جنيه، والقلقاس يباع بـ3 جنيهات مقابل 10جنيهات، والسبانخ تباع بـ4 جنيهات مقابل 12جنيه، مع استقرار كبير في أسعار الفاكهة.