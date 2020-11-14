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شعبة الخضار والفاكهة: الإغراق وعدم التصنيع سبب ارتفاع أسعار الطماطم

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شريف سليمان
09:59 م | السبت 14 نوفمبر 2020
أسعار الطماطم

أسعار الطماطم

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن مصر لا تشهد أزمة في الطماطم، لكن الأسعار ارتفعت بسبب انتهاء المحصول الصيفي، على أن يبدأ المحصول الشتوي، موضحًا أنه في هذا التوقيت من كل عام تحدث فجوة مدتها تتراوح ما بين 25 يومًا إلى 30 يومًا تمثل انتهاء العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية.

وأضاف نجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "الفجوة سببها الإغراق في الطماطم طيلة أشهر الصيف بداية من شهر إبريل وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر حتى بداية شهر نوفمبر".

وتابع: "قلنا لا بد أن ننتبه من الإغراق في أي منتج، وأنه عندما يحدث يجب أن نستخدمه في التصنيع الغذائي، وهذه الفجوة ستستمر حتى نهاية شهر نوفمبر، وبدأنا بالفعل، فالمحاصيل الجديدة ظهرت دخلت الأسواق في محافظة المنيا ومحافظة الفيوم وسندخل تباعا في محافظتي أسيوط وسوهاج".

وأردف: "لدينا فجوة بسيطة، وجميع أصناف الخضروات والفواكه فيها انخفاض ملحوظ جدًا بالنسبة إلى الأسعار على عكس ما يحدث في الطماطم".

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