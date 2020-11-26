وفاة زوج الفنانة سوزان نجم

أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين وفاة زوجها ووالد أبنائها رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونعت سوزان زوجها الراحل بنشر صورة معه عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين، مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا، ومرة يغلبنا القدرليفرقنا، فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي زوجي الحبيب الحنون الطيب الراقي سراج الدين الأتاسي

وأضافت: الفراق الأبدي أصعب و أوجع وأعمق جرحا، رحمك الله يا أبو الغوالي وأسكنك فسيح جنانه، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت سوزان نجم الدين قد ظهرت كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" للمخرج محمد علي، وبطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، محمود حافظ وكوكبة من النجوم.

وعانت الفنانة السوزان من الفراق والبعد قسراً عن زوجها وأولادها علي مدار أعوام عدة نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص منح تأشيرة الدخول والخروج للسوريين، وهو ما تسبب في عدم رؤيتها له ولأولادها ولكنها كانت علي تواصل دائم معه وبأولادها.

تصدرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، تريند موقع "تويتر"، بعد إذاعة حلقتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر فضائية Mbc مصر.

وتفاعل رواد "تويتر" مع الحلقة على نحو كبير، لاسيما مع تماسك وهدوء سوزان أمام مقلب رامز، باستثناء فقرة سقوطها بالكرسي في المياه، حيث قالت له: "يلهوي أنا مش جايبة هدوم تاني معايا هخرج إزاي؟، وسرعان ما أنهارت في فقرة الثعبان".

واستجابت سوزان لرغبة رامز في ترديد جملة "برنامج رامز أحسن برنامج ورامز أحسن ممثل في الوطن العربي".