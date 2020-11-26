كمال عباس ينعى أبو سعدة: دعمني عاملا وتعلمت منه زميلا بالمجلس

نعى كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المحامي والناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بكورونا.

وقال عباس في حديثه لـ"الوطن"، إن الراحل بدأ مبكرا في العمل بالمجال الحقوقي، حيث بدأ نشاطه فور تخرجه من كلية الحقوق مباشرة، من خلال العمل باحثا بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حتى أصبح رئيسها خلال السنوات الأخيرة، كما أنه واحد من المنضمين للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ نشأته.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أبو سعدة كان شخصا طيب القلب دمث الأخلاق، خدوم يمد يد المساعدة لكل من يطلبها أو من يحتاجها.

وتحدث عباس، عن مواقف شخصية جمعتهما ولا ينساها، حيث كانت أول قضية يهتم بها المجلس قضية عمال الحديد والصلب، الذي كنت واحدا منهم، وحينها سجنت في أغسطس لعام 1989، وكانت المنظمة تقف إلى جوارنا وحينها بعد خروجنا من السجن، ذهبنا لشكرهم، وكان من الذين وقفوا إلى جوار العمال، ودعهم الراحل أبوسعدة.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حافظ أبو سعدة عاد لدعمه مرة أخرى، حين حكم عليه بالحبس لمدة عام في 2008 مع بقية العمال، وحينها كان يعمل بالحملة التي طالبت بالافراج عن العمال، بالفعل حكم ببرائته في الاستئناف.

وتابع عباس، حين تزاملنا في عضوية المجلس في السنوات الأخيرة، وجدته بمثابة الصوت الذي يصنع التوازن في الآراء، فهو واحدا من أكثر الناس الذين يتناولون قضايا حقوق الانسان حيث قدم عدد من المقترحات لقوانين المجلس منها تجريم عقوبة التعذيب وأنها لا تسقط بالتقادم.

وغيب الموت الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وحافظ أبو سعدة سياسي مصري، وناشط في مجال حقوق الإنسان والرئيس الحالي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأعلنت نهاد أبو القمصان الناشط الحقوقية وزوجة الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، وفاته منذ قليل، متأثرا بكورونا.