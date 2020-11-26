جمال فهمي ينعى حافظ أبو سعدة: كان صوتا عاقلا وموضوعيا داخل المجلس

نعى الكاتب الصحفي جمال فهمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الراحل حافظ أبو سعدة، الذي رحل اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن علاقته بالراحل حافظ أبو سعدة، ترجع لقبل نحو 30 عاما، حتى قبل الانضمام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فهو صديق عزيز وتجمعنا الاهتمامات.

وتابع فهمي في حديثه لـ"الوطن"، أن الراحل كان على دراية كبيرة بقضايا حقوق الانسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكان يمثل صوت الخبرة والعقل في المجلس، حيث كان صوتا واقعيا وموضوعيا وهادئا.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن برحيل حافظ أبو سعدة، فقد المجلس صوت عاقل وهادئ، وذو خبرة كبيرة دائما ما تكون عنده حلول قانونية للمشكلات الحقوقية.

وعلى الجانب الشخصي، تكثر الذكريات التي تجمع عضوا المجلس، حيث يصف فهمي نفسه، بأنه الأقدم صداقة للراحل بين كل الأعضاء، أما ما لا ينساه، هو تبادل الحضور عن بعض في القضايا قبل نحو 25 عاما، حيث حضر الأول محاميا عن الثاني، والعكس أيضا، حين كانت توجه لهم اتهامات في بدايات عملهم في العمل الحقوقي.

وكانت نهاد أبو القمصان الناشط الحقوقية وزوجة الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، أعلنت وفاته، متأثرا بكورون.

وقالت عبر صفحتها: "حب عمرى وأبو أولادي وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له وادعولنا".وتوفى اليوم حافظ أبوسعدة بعد 18 يوما أقامها في المستشفى لتلقي العلاج من فيروس كورونا.