عاجل.. الحكومة ترحب بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية بمصر

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية، ترحب بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، بعد اتباع الإجراءات للحصول على تصاريح بذلك.

وقال "سعد"، في تصريحات صحفية له منذ قليل، إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس، لا يكتفي بفتح الباب أمام تواجد المنظمات الأجنبية في مصر، للتواجد في الواقع المحلي فقط، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية.

وفيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على وجه التحديد، أوضح المستشار نادر سعد أن اللائحة التنفيذية حددت بالتفصيل الإطار الإجرائي، الذي يجب على المنظمات الأجنبية غير الحكومية الراغبة في العمل بمصر اتباعه للحصول على تصريح بذلك.