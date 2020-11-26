تركيا توقع اتفاقا مع قطر لبيع 10% من بورصة اسطنبول

أعلن صندوق الثروة السيادي التركي، اليوم الخميس، أنه وقع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار، لبحث وإتمام صفقة محتملة تشتري الدوحة بموجبها 10% من بورصة اسطنبول.

وأوضح الصندوق، أن حصته في البورصة ستصبح 80.6% بعد إكمال الصفقة، دون أن يتم الكشف عن القيمة التقديرية للصفقة المحتملة.

ويأتي ذلك في وقت يقوم فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إلى أنقرة، حيث وصل اليوم لحضور الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية.