رئيس التحرير

محمود مسلم

تركيا توقع اتفاقا مع قطر لبيع 10% من بورصة اسطنبول

كتب:

وكالات
10:53 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
أردوغان وتميم (أرشيفية)

أردوغان وتميم (أرشيفية)

أعلن صندوق الثروة السيادي التركي، اليوم الخميس، أنه وقع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار، لبحث وإتمام صفقة محتملة تشتري الدوحة بموجبها 10% من بورصة اسطنبول.

وأوضح الصندوق، أن حصته في البورصة ستصبح 80.6% بعد إكمال الصفقة، دون أن يتم الكشف عن القيمة التقديرية للصفقة المحتملة.

ويأتي ذلك في وقت يقوم فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إلى أنقرة، حيث وصل اليوم لحضور الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية.

اقرأ المزيد:

البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على تركيا بسبب "فاروشا"

البرلمان الأوروبي يصوت على إدانة تركيا بالأغلبية المطلقة

عاجل.. عقوبات أوروبية على تركيا والتصويت بالبرلمان بعد ساعة

تركيا تواصل نقل الأسلحة إلى ليبيا في 3 طائرات شحن عسكرية

خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات جديدة على تركيا في ديسمبر