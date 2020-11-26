"اتحرقت وهي بتصلي".. نجل ضحية الإسكندرية يروي كواليس إشعال النيران بها

استعرض الإعلامي شريف عامر، خبرًا عن جريمة مروعة في شرق محافظة الإسكندرية، عن مجرم قتل سيدة تبلغ من العمر 60 عاما، بإشعال النيران فيها "حية" في شقتها، دون أي رأفة أو رحمة.

وروى القبطان رامي مبروك، نجل ضحية الإسكندرية قائلا: إن القصة بدأت بأن والدته رفضت السكوت على حق شاهدته بعينيها، حيث إن القاتل انتقم منها، بسبب أنها أبلغت عنه هو وأصدقائه، بعدما شاهدتهم يسرقون آثاث شقة من جيرانها.

وأضاف "مبروك"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "والدتي مارضيتش تسكت على حق، شافت شقة ماتخصهاش في أي شيء، وكان هناك شخص بيعزل من هذا العقار، وخلال نزول الأثاث من المنزل، اكتشفت أن هناك سرقة في بعض الآثاث وقامت بالتصوير، وأبلغت عن السارقين.

وتابع: "والدتي أبلغت الشرطة، وجاءت الشرطة ونجحوا في القبض عليهم، وهذا أمر طبيعي، لكن في ظرف 4 أيام، يوم السبت الماضي، ذهب الجاني إبراهيم القبيصي إلى والدتي في شقتها، وتعدى على أولادي، ومن ثم ظل يبحث عن والدتي التي كانت تصلي، وتعدى عليها وهي تصلي، وأشعل النيران فيها بعد التعدي عليها".

وأردف: "القاتل لما اتسأل في التحقيق اخترت البنزين ليه عشان تولع فيها قالهم عشان البنزين لما بييجي على العين بيخلي الضحية تفقد الرؤية تماما، ده قاتل محترف هو عارف بيعمل إيه كويس، أنا كل اللي مضايقني، أنه مش حاسس بأي ذنب، ويتباهى بكل ما فعله في والدتي".

وتمكن ضباط مباحث الإسكندرية، من القبض على مرتكب واقعة قتل سيدة تتجاوز 60 عامًا، بعد إشعال النيران فيها بمنزلها بمنطقة العصافرة بحري، وإصابتها بنسبة حروق 75% حتى لقيت مصرعها.