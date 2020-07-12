محافظ الإسكندرية يعلن انتشال جثة جديدة من شاطئ النخيل: لسة فيه ضحية مفقودة

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أن غرقى شاطئ النخيل البالغ عددهم 11 شخصا والذين لقوا حتفهم، أمس الأول، لا ينتمون لمحافظة الإسكندرية وهم وافدين من القاهرة والقليوبية والبحيرة، مؤكدا انتشال الجثة العاشرة، وتتبقى جثة واحدة.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "القاهرة الآن"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن شاطئ من الشواطئ "الخطرة" في الإسكندرية نظرا للأمواج المرتفعة وما بها من دوامات.

وأوضح أن حادثة الغرق الأخيرة لم تكن الأولى، فقد حدثت واقعة سقط إثرها نحو 16 غريقا، مشددا على أن الشاطئ مغلق، وعليه أكثر من 10 لافتات كبيرة تحمل عبارة "الشاطيء مغلق"، ورغم ذلك يتحايل البعض ويتسللون للشاطئ عقب صلاة الفجر.