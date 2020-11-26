محمد منير ينعى الصادق المهدي

نعى الفنان الكينج محمد منير الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني والذي فارق الحياة اليوم، ونشر "منير" صورة تجمعه بالصادق عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" معلقا: "مات الصادق الأمين المهدي إنا لله وإنا إليه راجعون.. إنها إرادة الله.. رحل السياسي المناضل في وقت تحتاج إليه الأمة الإسلامية قدراً وعلماً.. رحمه الله وإلى جنة الخلد.. وعزائي للدكتورة مريم والأسرة وأخي بشرى وكل الشعب السوداني الشقيق.. رحم الله الصادق المهدي".

وأعلنت عائلة زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، وفاته عن 84 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "الشرق" الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأصيب الصادق المهدي بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي، ونقل لتلقي العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة.