روسيا: اتفاق لإنتاج 100 مليون جرعة سنويا من لقاح "سبوتنيك" في الهند

اتفق صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركة تصنيع الأدوية الهندية "Hetero"، اليوم، على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا في الهند من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، الأول الذي سجل في العالم.

وقال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن لقاح "سبوتنيك V" يجب أن يكون جزءا أساسيا من محفظة اللقاحات الوطنية لكل بلد يسعى لحماية سكانه من فيروس كورونا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأكد "ديميترييف" أنه بفضل الشراكة مع "هيتيرو" (واحدة من أكبر شركات صناعة الأدوية في الهند)، ستجرى زيادة إنتاج اللقاح بشكل كبير، ما يجعل من الممكن تزويد سكان الهند بعقار فعال لمواجهة الوباء.