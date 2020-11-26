الكويت تدرس منح المقيمين لقاح كورونا مجانا

تخطط وزارة الصحة الكويتية تقديم لقاح كورونا للمقيمين فيها مجانا، حال الحصول عليه، وتعكف على تحديد طرق تلقي لقاح فايزر الخاص بكورونا، واللقاحات الأخرى في حال وصولها أواخر العام الحالي والربع الأول من 2021، بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

واستبعدت مصادر مطلعة في الوزارة، فرض رسوم على المقيمين لتلقي لقاحات كورونا، في حال توافرها بحسب الاتفاقات المبدئية مع الشركات المنتجة لها.

وأوضحت أن الاتفاقات "المبدئية" تنص على استيراد نحو مليون جرعة من لقاح فايزر، ومليون و700 ألف جرعة من موديرنا، و3 ملايين جرعة من "أكسفورد-أسترازينيكا"، وبمعدل جرعتين لكل شخص.

وأكدت أن استيراد نحو 5.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا في حال اعتمادها عالمياً تكفي لنحو 2.8 مليون نسمة تقريبا.

وقالت إن هذه الكمية المتفق عليها تعد كافية من حيث المبدأ، خاصة أن أغلب اللقاحات لا ينصح بمنحها لمن دون الـ 18 عاما والأطفال عموما خلال الفترة الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن الأولوية في تلقي تطعيمات كورونا للشرائح المستهدفة، والمواطنين، قبل المقيمين، لافتة إلى أن كبار السن وأصحاب عوامل الاختطار وذوي الاحتياجات الخاصة والطواقم الطبية والهيئات التمريضية في المرافق الصحية والعاملين في الصفوف الأولى، سيتم منحهم اللقاحات في مراحلها الأولى، قبل التدرج على الفئات الأخرى.

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في وقت سابق، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مع وصول أول دفعة من اللقاح وعلى مدار عام كامل.

وأوضح "الوزراء" الكويتي، في بيان صحفي، أن أهداف خطة التطعيم تتمثل في تقليل المضاعفات ومعدلات الإصابة بالمرض، ومعدلات دخول المستشفى، وتخفيف الضغط على العناية المركزة وتقليل الوفيات.

وأشار إلى أنه تم تحديد الفئات المستهدفة للتطعيم، وهي الفئات الأكثر عرضة لتطور المرض إلى مضاعفات خطيرة، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمن، وكذلك الفئات الأكثر عرضه للاصابة بالمرض، ومقدمي الرعاية الصحية، والعاملين في الصفوف الأمامية، ومقدمي الخدمات الأساسية.