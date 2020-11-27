إحالة سائق الأتوبيس المتسبب في مصرع 5 من أسرة واحدة لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة إحالة سائق الأتوبيس "ميني باص" المتسبب في مصرع 5 من أسرة واحدة بالبدرشين، إلى الطب الشرعي لخضوعه لتحليل المخدرات، وبينت تحريات المباحث أن المتوفين الخمسة كانوا يستقلون دراجة نارية توكتوك وقت اصطدامها بالأتوبيس على الطريق الأوسطي القادم من دهشور.

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة الحادث لبيان أسباب حدوثه، وأعداد تقريرًا بجميع الأسباب المؤداة إليه حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال إجراءاتها القانونية بحق المتسبب في الحادث.

وأفادت تحريات المباحث أن الحادث نتج بسبب رعونة سائق التوكتوك وسيره في الاتجاه العكسي أعلى الطريق الأوسطي القادم من دهشور في اتجاه مدينة أكتوبر، كما أن سائق الأتوبيس "ميني باص" لم ينتبه للدراجة النارية بسبب قدومه بسركة كبيرة جعلته فشل في السيطرة على سيارته ما أدى إلى دهسها التوكتوك والتسبب في مصرع جميع ركابه قبل أن ينقلب الأتوبيس على الجانب الأيمن.

أسرع عدد من المارة في إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة بسياراتهم ودراجاتهم النارية، وأبلغ بعض الحضورة شرطة النجدة بالحادث، فانتقلت سيارة إسعاف ونقلت جثث المتوفين إلى ثلاجة المستشفى، وحضرت قوة أمنية إلى مكان الحادث وأجرت معاينة وتبين وجود تصادم مروع بين دراجة نارية تعرضت للتلف التام بينما أصيب أكثر من نصف ركاب الأتوبيس.

وأفادت معاينة مكان الحادثة أن الأتوبيس "ميني باص" 26 راكبا مخصص لنقل عمال من شركة أغذية في أكتوبر، به تلفيات بالمقدمة، مقلوب على الجانب الأيمن، و"توكتوك" مهشم تماما، قادم عكسي بالطريق، ونتج عن ذلك وفاة 5 أشخاص من مستقلي الأخير، وهم: السائق وزوجته وشقيقته وزوجها وطفلهما، 3 سنوات، وإصابة 16 عاملا من مستقلي الأول، الذي تبين هروب قائده.

وأسفرت جهود البحث عن ضبط قائد الأتوبيس، واعترف ارتكابه الواقعة دون قصد؛ بسبب قدوم "التوكتوك" عكس اتجاه السير، دون أن ينتبه إليه وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل والإصابة الخطأ.