عاجل.. مصرع 5 من أسرة واحدة وإصابة 16 في حادث انقلاب أتوبيس بالبدرشين

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرين فى حادث انقلاب اتوبيس أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين، بحسب ما ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، حيث تبين أن الحادث نتيجة اصطدام اتوبيس يقل 26 عاملا مع "توك توك" كان يسير عكس الاتجاه.

وانتقل فريق من المباحث تحت قيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، إلى مكان الواقعة، وبدأت القوات فى رفع آثار الحادث ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

ذكرت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز البدرشين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي القادم من دهشور اتجاه أكتوبر.

بالانتقال تبين أن الحادث أتوبيس ميني باص 26 راكبا، لنقل عمال من شركة أغذية بأكتوبر به تلفيات بالمقدمة، ومقلوب على جنبه الأيمن و"توكتوك"، مهشم تماما قادم عكس الطريق ونتج عن ذلك وفاة 5 أشخاص من مستقلي التوكتوك (سائق وزوجته وشقيقته وزوجها وطفلهما 3 سنوات)، وإصابة 16 عاملا من مستقلي الاتوبيس الذي تبين هروب قائده.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط قائد الاتوبيس واعترف بارتكابه الواقعة دون قصد بسبب قدوم التوك توك عكس اتجاه السير دون أن ينتبه له.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.