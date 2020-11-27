فصل عامل استقبال جنائزي بعد التقاطه صورة "سيلفي" مع جثمان مارادونا

قررت الجهة المسؤولة عن تنظيم جنازة الأسطورة الأرجنتيني الراحل، دييجو أرماندو مارادونا، فصل أحد العاملين بها، بسبب التقاطه صورة "سيلفي" مع جثمان مارادونا المسجى في التابوت.

وأكد صاحب الشركة التي تكفلت بتنظيم جنازة مارادونا، لوسائل إعلام أرجنتينية، أن العامل المذكور تم فصله من وظيفته، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وانتشرت صورة العامل على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يرفع إبهامه خلال التقاطه صورة "سيلفي" مع تابوت مارادونا الذي كان مفتوحا.

وتسبب تصرف عامل الاستقبال الجنائزي، الذي وصفه البعض بالمشين والمخزي، في حالة غضب شديدة في الأرجنتين، واتهمه البعض بتدنيس جسد مارادونا.

ووضع جثمان مارادونا في تابوت خشبي عليه العلم الوطني الأرجنتيني وقميص منتخب الأرجنتين بالرقم عشرة، في قصر "كاسا روسادا" الرئاسي في العاصمة بوينس آيرس، حيث جرت مراسم تأبين مارادونا أمس الخميس، قبل نقله إلى مقبرة "خاردين بيا بيستا" في ضواحي العاصمة، ودفنه بجوار قبري والديه.

وتوفي مارادونا، يوم الأربعاء، عن عمر 60 عاما في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.

أعلن ماتياس مورلا، محامي دييجو مارادونا، اليوم الخميس، أنه سيطلب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة نجم كرة القدم الأرجنتني، منتقدا ما وصفه بأنه رد فعل بطيء من خدمة الطوارئ.

وقال مورلا في بيان على حسابه على تويتر "ما لا يمكن تفسيره هو أن يظل صديقي لمدة 12 ساعة دون أي اهتمام أو فحص من الموظفين المخصصين لهذا الغرض"، حسبما ذكرت مجلة "نيوز ويك".

وأضاف أن "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول وهي حماقة جنائية"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي "تجاهل" الحقيقة وأنه سيسعى إلى تحقيق كامل في الأمر.