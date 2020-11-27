بدء تنفيذ "منتزه الشروق" على مساحة 60 ألف متر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ متنفس ترفيهي مفتوح لقاطني المدينة "مُنتزه الشروق" على مساحة "60 ألف م" ليحتل المرتبة الأولى بمدينة الشروق من حيث المساحة، في إطار خطة جهاز مدينة الشروق للتوسع في توفير مواقع ترفيهية بمختلف أنحاء المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن مشروع "مُنتزه الشروق" سيتضمن ملاعب رياضية عبارة عن "ملعب كرة قدم خماسي وملعبي كرة سلة وطائرة، وكذا منطقة ألعاب أطفال وممشى بعرض 5 أمتار ومسار دراجات ومقاعد انتظار لزوار الحديقة".

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الأعمال التي يتم تنفيذها، تأتي في ضوء الاستغلال الأمثل للأراضي بالمدينة، حيث سيتم تنفيذ المشروع بأراضي حرم خطوط البترول بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتنفيذ التوصيات والحمايات اللازمة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، استمرار التصدي بكل حزم وقوة لأي مخالفة بناء في مهدها بمشاركة قسم شرطة التعمير بالمدينة، مشيرا إلى أن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة وإزالة شدة خشبية قبل الشروع في استكمال الأعمال، وذلك بدور السطح بغرض تحويل الاستخدام من خدمي إلى سكني بالحي الثاني بالمدينة، كما صادرت اللجنة مواد البناء وتم إيقاف التعامل على القطعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وطالب رئيس الجهاز، باصحاب قطع الأراضي بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم 17 لـ2019، حيث لن يتم تقنينها وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.