تحسن الطقس واستمرار إغلاق ميناء الصيد حتى انتهاء النوة ببورسعيد

تحسنت الأحوال الجوية، اليوم، ببورسعيد بعد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع استمرار طقس مشمس غائم واحتمال سقوط الأمطار التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد استمرار إغلاق الميناء لليوم الثالث وحتى استقرار الطقس.

وأوضح المصدر أن جميع مراكب الصيد دخلت إلى رصيف الميناء، وحذر الصيادين من ممارسة الصيد في هذه الأجواء، خاصة الصيد الفردي وبالفلوكة على شاطئ بورسعيد لما يشكله من خطورة على حياتهم، مشيرا إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط إلى ما بين 5 و7 أمتار، كما بلغت سرعة الرياح 22 كيلومترا في الساعة.

بينما أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القطاع الشمالي، أن حركة الملاحة لم تتأثر بموجة الطقس السيئ.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب المحافظ، ورؤساء الأحياء، وخلال الاجتماع، استعراض المحافظ خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء.

ووجه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

كما شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التفاعل مع شكواهم، كما وجه بمتابعة كل المشروعات الخدمية والتنموية في نطاق كل حي.

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد حالة من الطقس السيء وعدم الاستقرار، وسقوط أمطار غزيرة رعدية على العديد من المحافظات وخاصة الساحلية من بينها بورسعيد يصاحبه نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.