تاركة طفل عمره 15 يوما.. وفاة ممرضة في "صدر المحلة" بفيروس كورونا

توفيت منذ قليل، مها جمال، ممرضة مستشفى صدر المحلة بفيروس كورونا، بعد تدهور حالتها الصحية، عقب أيام من ولادتها طفل، عمره 15 يوما، وغسل وكفن الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي.

وظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا، على مها جمال خلال فترة حملها؛ إذ أجريت لها عملية ولادة قيصرية، وأنجبت طفلا، وعزل في الحضانة، وجاءت نتيجة تحاليله "سلبية"، وتدهورت حالة الأم صحيا، حتى توفيت اليوم.

وسجلت مديريات الصحة ومستشفيات العزل 5 وفيات بين الأطقم الطبية خلال الأسبوع الجاري، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، في محافظات دمياط والبحيرة والغربية والمنوفية، كان آخرهم الدكتور محمد وهبة، استشاري ورئيس قسم العلاج الطبيعي والروماتيزم في مستشفى فارسكور بالمحافظة الأولى، والدكتورة سلوى عبدالهادي، أخصائية جراحة الأوعية الدموية بمستشفى كفر الدوار العام.

ونعت إدارة مستشفى كفر الدوار العام، المخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة البحيرة، الدكتور سلوى عبدالهادي، التي وافتها المنية أمس الاثنين، متأثرة بإصابتها بالفيروس المستجد.

وأكدت أسرة الطبيبة الراحلة، أنها دخلت الحجر المنزلي قبل أسبوع، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشكل سريع، حتى توفيت.

وقالت مصادر طبية بمستشفى كفر الدوار العام، إن الفقيدة كانت ضمن الفريق الطبي الذي عمل بمستشفى العزل خلال الفوج الماضي، وأصيبت عقب خروجها من المستشفى، وتبين إصابتها بالفيروس بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

وأضافت المصادر أنه جرى تطبيق العزل المنزلي للطبيبة الراحلة منذ نحو أسبوع، تناولت خلاله الأدوية المقررة لمواجهة الفيروس.

ويوم السبت الماضي، لفظ الدكتور حسن سعد، أستاذ الجراحة العامة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بالفيروس، في أثناء علاجه بأحد المستشفيات الخاصة بالمنوفية.

كما توفي خلال الأسبوع الجاري، الدكتور أحمد الحلوجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة طنطا، وأحد أشهر أطباء النساء والتوليد في محافظة الغربية، بعدما أصيب بفيروس كورونا، وجرى عزله في مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا، وتدهورت حالته الصحية، ووضع داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافته المنية.