"كانوا مزوغين".. إحالة مدير مدرسة ببنها والعاملين للتحقيق

قرر عبدالرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، إحالة مدير مدرسة إعدادية، ومجموعة من المدرسين، للتحقيق الفوري بعد تركهم العمل في أثناء اليوم الدراسي، ومخالفتهم الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس كورونا؛ لتركهم أكوام القمامة تملأ الفصول.

كان مديرعام الإدارة قد فاجأ مدرسة الشهيد إسلام فرحات الإعدادية، بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، في إطار سلسلة جولاته المفاجئة على المدارس لمتابعة الانضباط بها وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس كورونا، بناءً على تعليمات الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.

وتبين "تزويغ" مجموعة من العاملين بالمدرسة، في أثناء اليوم الدراسي، علاوة على عدم نظافة الفصول، وانتشار الأتربة على مقاعد الطلاب، ما ينذر بكارثة صحية، فقرر مدير عام الإدارة تحويل المدرسة للتحقيق الفوري.

وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه لن يسمح بمثل هذه التجاوزات داخل أي مؤسسة تعليمية، مضيفا أنه سيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التقصير في نظافة مدرسته، وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بها، مؤكدا: "لن يبقى في مكانه من يثبت أنه ارتكب مثل هذه الأفعال مهما كان حجمه أو وزنه".

وفي وقت سابق، تفقد "الفيومي" عددا من مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عيادات التأمين الصحي وغرف العزل داخل المدارس، واطمأن على تطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب داخل الفصول وارتداء الكمامات.

وأكد الدكتور السيد الفيومي، خلال جولته بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية ببنها، على تطبيق الأدوار والمهام، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس.