مصرع 5 وإصابة 28 في حريق بمستشفى لعلاج مصابي كورونا بالهند

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 28 آخرون بجروح، إثر اندلاع حريق في مستشفى خاص يعالج المصابين بفيروس كورونا المستجد في غرب الهند.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، عن الضابط بالشرطة الهندية كيه إن بهوكان قوله إن سيارات الإطفاء حاصرت الحريق في الطابق الأول من المستشفى وتمكنت من إخماده في غضون 30 دقيقة.. فيما لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سبب اندلاعه.

من جهتها، أفادت إحدى الصحف الهندية بأن الحريق بدأ في وحدة العناية المركزة في مستشفى "أوداي شيفاناند" التي كانت تعالج 33 مريضا بفيروس "كورونا".

وتم إجلاء بعض المرضى الذين أصيبوا بحروق إلى مستشفى آخر في مدينة "راجكوت" الواقعة في ولاية "غوجارات" غربي البلاد، والتي تبعد نحو ألف و100 كيلومتر جنوب غرب نيودلهي.