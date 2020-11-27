اتهموا بالتجسس.. أمريكا تعوض 5 مسلمين فصلوا ظلما بـ850 ألف دولار

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن دفع الكونجرس تسوية قيمتها 850 ألف دولار لخمسة موظفين مسلمين فصلوا من أعمالهم ظلما.

وذكرت الصحيفة أن المبلغ المذكور دفع لخمسة أمريكيين مسلمين من أصول باكستانية أنهيت عقودهم بادعاءات جائرة أثناء خدمتهم كخبراء فنيين في مكاتب أعضاء مجلس النواب، مبينة أن هذه أول مرة يدفع فيها الكونجرس مثل هذا المبلغ الكبير في قضية لها علاقة بالعنصرية، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وبحسب التقرير، فإن تحقيقا فتح عام 2016 ضد 5 موظفين مسلمين عملوا كخبراء فنيين بدوام جزئي لحوالي 30 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين في ذلك الوقت، بزعم شراء معدات غير مناسبة.

وأثناء استمرار التحقيق الإداري، كشفت الأخبار المسربة لوسائل الإعلام، عن أن هناك اتهامات بالتجسس وجهت ضد الموظفين، وألغى الكونجرس على أثر ذلك عقودهم في العام 2017.

وعندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي عام 2018 إن الموظفين الباكستانيين في الكونجرس قد يكونون مسؤولين عن سرقة رسائل البريد الإلكتروني من المسؤولين الديمقراطيين، أصبح الموظفون المعنيون هدفا مباحا.

الموظفون ذكروا أن التهديدات والمضايقات ضدهم زادت بشكل كبير بعد تصريحات ترامب، وبعد انتهاء التحقيقات التي فتحت بحقهم دون العثور على أي دليل ملموس ضدهم، رفعوا دعوى قضائية ضد أعضاء في الكونجرس، لتعرضهم للتمييز السياسي والعرقي والديني.

وذكرت "نيويورك تايمز" أنه خلال نظر القضية، تم التوصل إلى اتفاق في يناير الماضي بين محامي الموظفين ورئيس اللجنة الإدارية بمجلس النواب، زوي لوفغرين، وأنه بناء على ذلك تم دفع التسوية المالية المذكورة للموظفين الخمسة.