عاجل.. الصين تفرض عقوبات على سياسيين أمريكيين وأعضاء في الكونجرس

قررت الصين فرض عقوبات على سياسيين أمريكيين وأعضاء في الكونجرس، اليوم، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كانت الولايات المتحدة فرضت الجمعة، عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، كاري لام، وعشرة مسؤولين آخرين في المنطقة، في إطار زيادة ضغوطها على بكين.

وفرضت واشنطن العقوبات، ردا على ما اعتبرته تقويضا للحكم الذاتي في المستعمرة البريطانية السابقة، من خلال قانون الصين الجديد للأمن القومي.

وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لأولئك المسؤولين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضح الأمين العام للتجارة في هونج كونج، إدوارد يان، أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونج كونج: "وحشية وغير منطقية"، محذرا من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأمريكية في مركز الأعمال العالمي.

وأضاف يان للصحفيين: "هذا النوع من العقوبات، إذا كان يستهدف مسؤولين أو زعماء في بلد آخر، فهو إجراء وحشي وغير متناسب وغير منطقي".

وأشار الأمين العام للتجارة، إلى أن "إذا طبقت واشنطن بشكل أحادي هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، فسيكون لها في نهاية المطاف تأثير على الشركات الأمريكية".