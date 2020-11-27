قبل مباراة القمة.. "شباب العمال" يدعو إلى نبذ التعصب الكروي

دعا الاتحاد العام لشباب العمال جماهير كرة القدم المصري إلى التحلي بالروح الرياضية ونبذ "التعصب الكروي"، الذي يقع عن طريق بعض مشجعي الفرق الرياضية، باعتباره أمرا مذموما دينيًّا ومجتمعيًّا، كونه يؤدي إلى إثارة الفرقة والبغضاء بين الناس، ويُبعد الرياضة عن أهدافها السامية من المنافسة الشريفة والتقارب وإسعاد الناس.

وهب الله: عشاق كرة القدم يترقبون مباراة القمة

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس اتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، إن "عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي والأفريقي، يترقبون مساء اليوم، مباراة القمة التي ستجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك باستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسط جو مشحون بالتعصب من جانب البعض، وهو الأمر الذي يستنكره شباب العمال، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الوطن في الداخل والخارج، وتتطلب المزيد من التماسك ونبذ كل أشكال التعصب والعنف.

وأكد محمد وهب الله، ثقة "شباب العمال" في جميع أبناء الشعب المصري خاصة الشباب الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوقوف بجانب الدولة المصرية في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، وكانوا ولا يزالون في طليعة الصفوف من أجل استكمال بناء الوطن وتنميته وزيادة إنتاجه، وهي المواقف التي جعلت القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدر دور الشباب، وتجعلهم شركاء أساسيين في كافة القرارات، وتمثيلهم داخل مؤسسات الدولة.

وأشاد محمد وهب الله بالرسالة التي وجهها وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، وتأكيده على دور الرياضة في تنمية الروح الوطنية لدى الجماهير وفي القلب منهم الشباب، وأن نهائى القرن بين الأهلى والزمالك هو مرآة لقدرة مصر على تنظيم الأحداث الكبرى وبالطبع بدايتها كأس العالم لكرة اليد مطلع العام الجديد.