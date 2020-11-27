محافظ المنيا يجري جولات بالمستشفيات استعدادا للموجة الثانية من كورونا
كتب:
اسلام فهمي
01:05 م | الجمعة 27 نوفمبر 2020
محافظ المنيا
أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية على عدد من المستشفيات بمركزي ملوي وأبوقرقاص، لمتابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، من توافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية كافة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والتعامل مع الموقف في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
حضر الجولة الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة.
وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية في المحافظة، خاصة منظومة القطاع الصحة تواصل الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ إذ شملت الجولة المرور على مستشفى "ملوى التخصصي (عزل ملوى)، وملوى العام، والرمد، والصدر، وأبو قرقاص المركزي"، لافتا إلي ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية، من خلال المتابعة الدورية.
وراجع "القاضي" مدى الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية داخل تلك المستشفيات، مشددا على اتخاذ التدابير اللازمة كافة للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
ووجه اللواء أسامة القاضي، في أثناء تفقده مستشفى ملوى التخصصي، مسؤولى الوحدة المحلية، بسرعة رصف وتمهيد الطريق، وإزالة المعوقات والتعديات كافة على حرم الطريق، موكدا أن الأجهزة التنفيذية مسخرة لتلبية الاحتياجات اللازمة كافة لخدمة المواطنين.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة تغيير واستبدال عدد من المعدات الخاصة بمحطة تنقية المياه، الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبوقرقاص المركزي، في إطار الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى، وخدمة مرضي الغسيل الكلوي.
وكان "القاضي" قد عقد اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا للصحة، لمناقشة مدى جاهزية منظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، موجها بضرورة تكثيف الحملات المرورية على المستشفيات والصيدليات، للتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وحسن معاملة المرضى.