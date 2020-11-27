محافظ المنيا يجري جولات بالمستشفيات استعدادا للموجة الثانية من كورونا

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية على عدد من المستشفيات بمركزي ملوي وأبوقرقاص، لمتابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، من توافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية كافة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والتعامل مع الموقف في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

حضر الجولة الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية في المحافظة، خاصة منظومة القطاع الصحة تواصل الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ إذ شملت الجولة المرور على مستشفى "ملوى التخصصي (عزل ملوى)، وملوى العام، والرمد، والصدر، وأبو قرقاص المركزي"، لافتا إلي ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية، من خلال المتابعة الدورية.

وراجع "القاضي" مدى الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية داخل تلك المستشفيات، مشددا على اتخاذ التدابير اللازمة كافة للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ووجه اللواء أسامة القاضي، في أثناء تفقده مستشفى ملوى التخصصي، مسؤولى الوحدة المحلية، بسرعة رصف وتمهيد الطريق، وإزالة المعوقات والتعديات كافة على حرم الطريق، موكدا أن الأجهزة التنفيذية مسخرة لتلبية الاحتياجات اللازمة كافة لخدمة المواطنين.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة تغيير واستبدال عدد من المعدات الخاصة بمحطة تنقية المياه، الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبوقرقاص المركزي، في إطار الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى، وخدمة مرضي الغسيل الكلوي.

وكان "القاضي" قد عقد اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا للصحة، لمناقشة مدى جاهزية منظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، موجها بضرورة تكثيف الحملات المرورية على المستشفيات والصيدليات، للتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وحسن معاملة المرضى.