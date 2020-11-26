أول رد من محافظ المنيا على الأحداث الطائفية بالبرشا: "الغلطان هيتحاسب"

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لقاء جماهيريا مع عدد من أهالي قرية البرشا بمركز ملوي، لمتابعة تداعيات الموقف العام عقب المشاجرة التي اندلعت بسبب ما تردد عن نشر عبارات بها "ازدراء أديان" على صفحات التواصل الاجتماعي.

حضر اللقاء، الذي عُقد بمدرسة البرشا الإعدادية المشتركة، ممثلون عن بيت العائلة ولجنة المصالحات والأوقاف والأزهر والكنيسة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وشدد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخطئ أويسئ للآخرين، ولن يُسمح بالخروج عن القانون لأي شخص يحاول إشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يحرص علي تماسك البنية الوطنية لأبناء الشعب المصري، الذي تجسد في افتتاح مسجد "الفتاح العليم"، و"كاتدرائية ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكافة الفعاليات التي تمثل نموذجا وطنيا فريدا في وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، والقدوة التي يجب أن يقتدي بها كافة أبناء الوطن، وكرسالة للعالم أجمع بأن أبناء الدولة المصرية فصيل واحد لهم نفس الحقوق والواجبات.

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل لجان المصالحات ببعض القرى التي تسمح طبيعتها بذلك، مع إعادة النظر في القائمين على تلك اللجان وتشكيلها، مع تفعيل الخطاب الديني المعتدل، موجها ممثلي الأوقاف بالتركيز على موضوع "عدم التعصب والتسامح" ضمن خطبة الجمعة.

وأضاف المحافظ، أن المنيا تشهد إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، موضحا أن الدولة أنفقت مايزيد عن 36 مليار جنيه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المحافظة في كافة القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن.

وتابع بأن مركز ملوي يحظى بالعديد من المشروعات، من أهمها مشروع استصلاح 181 ألف فدان لشركة القناة لإنتاج السكر، الذي يعد أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ ٤١٧ ألف طن، على مساحة 240 فدانا بتكلفة استثمارية مبدئية قدرها مليار دولار، ويوفر اكتر من 5 آلاف فرصة عمل.

ولفت المحافظ أيضا إلى تطوير وإنشاء مستشفى ملوي العام بتكلفة 237 مليون جنيه، وتم العمل بها بشكل جزئي كمستشفى للعزل منذ بدء جائحة كورونا، ويجرى العمل في المشروعات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" لرعاية الفئات الأكثر احتياجا بعدد من القرى، كما يجري العمل في إنشاء كوبري ملوي العلوي، وجاري العمل بعدد 127 عمارة، بإجمالي 3180 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أعمال شبكات المرافق والطرق بمدينة ملوي الجديدة، بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه، كما تم التشغيل التجريبي لمصنع العسل الأسود بقرية تونة الجبل بمركز ملوي، بعد توقفه لأكثر من 4 سنوات.

ودعا الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، كافة الأطراف إلى الاستجابة لصوت العقل والقانون، لافتا إلى ضرورة إعلاء قيم التسامح والمساواة بين الجميع، فالدولة الأن تسير في اتجاه التنمية الحقيقية، التي من شأنها أن دعم قيم المواطنة، من خلال ضخ المشروعات الاستثمارية الكبرى لتشغيل أكبر عدد من شباب القرى، خاصة الأكثر احتياجا.