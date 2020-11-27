رئيس مجلس النواب ينعى المناضل الحقوقي حافظ أبو سعدة: صاحب مواقف ثابتة

نعى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى وافته المنية أمس.

قال رئيس مجلس النواب: "ننعى المحامى المخلص صاحب المواقف الثابتة فى الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

كانت المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، قد اعلنت عن وفاة زوجها الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما.

وكتبت نهاد على حسابها عبر "فيسبوك": "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".

وكانت "الوطن" قد أجرت مع أبو سعدة، حوارا، قال فيه إن تأخر تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان يؤثر سلبا على نشاطه فيما يتعلق بطلبات زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، مؤكدا أن مصر لديها تشريعات كثيرة تمنع ضرب المرأة ولا تحتاج لقوانين جديدة لمنع هذا التصرف.