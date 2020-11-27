تثقيف واستعداد للمحليات.. خطة حزب "إرادة جيل" بعد انتخابات البرلمان

قال أحمد نصار الأمين عام مساعد وأمين شباب حزب إرادة جيل، إن الحزب يستعد للحياة السياسية الجديدة التي ستعيشها مصر بغرفتي التشريع المتمثلين في مجلسي الشيوخ والنواب بمجرد حلف اليمين بالبرلمان المقبل، حيث من المقرر انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة في يناير 2021 والذي يتسم بالقيادات والكوادر الشابة، حيث إن ضخ الدماء الجديدة في الحياة السياسية من شأنه بث التفاؤل عن مصر أكثر شبابا.

وتابع "نصار" في حديثه لـ"الوطن"، أن الحزب له رؤية مختلفة من المقرر العمل بها خلال المرحلة المقبلة وذلك في أكثر من اتجاه بالتوازي، ويتمثل الاتجاه الأكثر أهمية والذي يوليه الحزب مسؤولية كبرى الاهتمام بملف المحليات بعد حصد 3 مقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب وهي بداية مبشرة لحزب ناشئ لم يكمل عامه الثاني في وقت لم تحصد أحزاب عديدة أي مقاعد في البرلمان.

وأوضح الأمين عام مساعد وأمين شباب حزب إرادة جيل، أن الحزب بدأ في عقد دورات تثقيفة وتدريبة للشبابفي كل المحافظات من خلال عمل لجان داخلية مختصة بالتدريب والتثقيف على يد كواد حزبية لنقل خبراتهم للشباب من أجل جيل قادر على القيادة ولإعداد الشباب في الحزب لتولى المناصب المحلية والإدارية، مؤكدا أن العمل يجري وفقا لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تقرها الدولة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار "نصار"، أن الحزب يؤمن تماما بأهمية تدريب الشباب بالمحافظات تطبيقا لمبادئ اللامركزية والتي تقرها الدولة وتحس عليها في كل سياساتها، في كل المجالات حيث يهتم أيضا بتدريب الشباب على التعامل في الأزمات وكيفية إدارتها لإعداد كوادر حزبية جادة قادرة على التدخل وقت الأزمات خصوصا مع ما تشهده البلاد من دخول موجة ثانية لجائحة كورونا وفي ظل شتاء متقلب.