كورونا في الصين: لا إصابات محلية جديدة خلال آخر 24 ساعة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 5 إصابات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و495 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 3 حالات في شنجهاي، وحالة واحدة في كل من فوجيان وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3826 حالة غادر منها 3551 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 8 أشخاص غادروا المستشفيات أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 81558 شخصا، مشيرة إلى أن 10191 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما زالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 308 حالات منها 304 حالات وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5947 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 625 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5300 مريض في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و555 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.