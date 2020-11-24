"الصحة العالمية" تبحث عن منشأ كورونا في الصين

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها أن يتمكن الفريق العلمي الدولي الذي شكلته للعثور على منشأ الفيروس الذي تسبب في انتشار وباء كورونا كوفيد-19 من زيارة الصين في وقت قريب.

ونقلت "سكاي نيوز"عن المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، مايك راين، أمس الاثنين، قوله: "نريد أن نعتقد أنه سيكون لدينا فريق على الأرض، من الضروري للغاية أن ينضم فريقنا الدولي إلى زملائه الصينيين ويبدأ العمل على الأرض".

وقال المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية: "لذلك نتوقع ولدينا تطمينات في هذا الصدد من زملائنا في الحكومة الصينية أنه سيتم تيسير الجزء الميداني من المهمة وسيتم في أسرع وقت ممكن من أجل طمأنة المجتمع الدولي بشأن نوعية الشق العلمي".

وأضاف في تصريحات صحفية "نحتاج جميعًا إلى معرفة منشأ الفيروس، ونحتاج إلى فهم مصدره، وكذلك معرفة المكان الذي يمكن أن يظهر فيه مرة أخرى في المستقبل، وأعتقد أن زملاءنا الصينيين حريصون على العثور على إجابة".

ويتألف الفريق الدولي من نحو 10 علماء مشهود بخبرتهم في مجالاتهم المختلفة ولديه مهمة هي الوصول إلى منشأ الفيروس ومعرفة كيف انتقل إلى البشر، وأن هذا الفريق العالمي لم يتمكن بعد من السفر إلى الصين حيث ظهر الوباء في نهاية 2019.

ويعتقد العلماء عمومًا أن المضيف الأصلي للفيروس هو الخفافيش، بالرغم أن الحيوان الوسيط الذي سمح بانتقاله إلى البشر لا يزال مجهولا.

واتهمت الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الأكثر تضررا من الوباء، بكين ومنظمة الصحة العالمية بإخفاء أمور وذلك خضوعًا لإرادة السلطات الصينية، والتي اتهمتها الولايات المتحدة بتسببها في انتشار الجائحة العالمية.