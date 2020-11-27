ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بـ كورونا في طوكيو إلى مستويات قياسية

أعلنت حكومة العاصمة طوكيو، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا اليومية والشهرية إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء الجائحة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات والتي بلغت 570 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت حصيلة شهر نوفمبر إلى مستوى قياسي إذ بلغ عدد الإصابات المؤكدة في طوكيو خلال شهر نوفمبر 8567 حالة، متجاوزة حصيلة أغسطس والتي سجلت 8125 حالة، ما يعكس تزايد خطورة الإصابات في العاصمة.

ويبلغ عدد حالات الإصابة في العاصمة الآن حوالي 40 ألف حالة، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس "كوفيد -19" الحادة بواحد عن اليوم السابق إلى 61 شخصًا، وهو أعلى مستوى منذ رفع حالة الطوارئ التي أعلنت بسبب الوباء أواخر مايو الماضي.

وسجلت طوكيو أعدادًا قياسية من الإصابات الجديدة بالفيروس، حيث أعلنت إصابة أكثر من 500 حالة يومية لمدة ثلاثة أيام متتالية الأسبوع الماضي.

ورفعت حكومة العاصمة حالة تأهبها في مواجهة الفيروس يوم الخميس الماضي إلى أعلى مستوى.

وأعربت حكومة طوكيو برئاسة يوريكو كويكي أمس الأول عن قلقها بشأن مسار الإصابات في العاصمة وطالبت بإغلاق المطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية بحلول الساعة 10 مساءً اعتبارا من السبت وحتى 17 ديسمبر المقبل.

ومع ذلك، لم تصل كويكي إلى حد الدعوة إلى استبعاد طوكيو من برنامج دعم السفر المحلي للحكومة المركزية "جو تو ترافل" كما فعل حكام هوكايدو وأوساكا لمناطقهم، قائلة إنه قرار ينبغي أن تتخذه الحكومة المركزية.