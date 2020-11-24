نيسان تطلق "نوت" الجديدة كليا في اليابان في أواخر ديسمبر المقبل

أطلقت شركة "نيسان"، اليوم، سيارة Note المدمجة الجديدة كليًا في اليابان، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في 23 ديسمبر ستأتي النوت الجديدة حصريًا مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية من نيسان e-POWER.

وباعتبارها الطراز الأكثر مبيعًا للشركة في سوقها المحلي، تواصل السيارة لعب دور رئيسي في خطة تحول الأعمال العالمية لـ Nissan NEXT.

قال أشواني جوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات في نيسان: "في عام 2016، أصبحت Note e-POWER رائجة البيع بمجرد أن بدأت المبيعات في اليابان، مع هذه الملاحظة الجديدة تمامًا، نريد أن نجلب متعة e-POWER إلى المزيد من العملاء، وبمجرد تجربة e-POWER، سوف تكتشف على الفور سبب استقبال العملاء لها بشكل جيد، إنه يوفر تسارعًا خطيًا ومبهجًا فريدًا لمحرك كهربائي بنسبة 100%، ولكن بدون قيود على شحن البطارية".

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت نيسان Kicks e-POWER في اليابان وتايلاند وإندونيسيا، وتخطط الشركة أيضًا لإطلاق e-POWER في أوروبا والصين

واشترى العملاء حوالي 430 ألف سيارة مجهزة بمجموعة نقل الحركة المبتكرة، وبوحلول نهاية السنة المالية 2023، تتوقع نيسان تسليم أكثر من مليون سيارة كهربائية، بما في ذلك طرازات EVs و e-POWER للعملاء في جميع أنحاء العالم كل عام.

وقال جوبتا: "من خلال تزويد المحركات الكهربائية لسياراتنا بالكهرباء، نريد تعزيز تطور المركبات ومواصلة تقديم إثارة القيادة والمتعة للعملاء".

وتعرض السيارة نوت الجديدة كليًا أحدث مفهوم تصميمي لشركة نيسان، وما يميزالأسلوب الياباني البسيط والحديث بقوة والمميز يميز النوتة عن السيارات المدمجة الأخرى. نمط الشبكة الأمامية مستوحى من التصميم الياباني التقليدي، وينقل لمسة حرفية.

يأتي الطراز مع 13 نوعًا مختلفًا من ألوان الهيكل، بما في ذلك خياران بلونين ولون أزرق زاهي ملفت للنظر، يتوفر أيضًا اللون الجديد Opera Mauve، المصمم خصيصًا للفت الإنتباه.