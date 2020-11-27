صور.. تشييع جثمان الحقوقي حافظ أبوسعدة إلى مثواه الأخير

شيع، منذ قليل، جثمان الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من مسجد حسين صدقي بالمعادي.

وحرص عدد من الأصدقاء والمحبين على وداع أبوسعدة قبل رحيله إلى مثواه الأخير.

وتوفى الحقوقي حافظ أبو سعدة، أمس، عن عمر يناهز 55 عاما، وأعلنت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وفاة زوجها الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

ونعت "أبوالقمصان"، الراحل عبر حسابها على "فيس بوك": "حب عمري وأبو أولادي وأعظم رجل شفته وعشت معاه، وطول عمري مسنودة عليه الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي".

وحافظ أبو سعدة سياسي مصري وناشط في مجال حقوق الإنسان، تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما أنه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان حافظ أبوسعدة قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، لكن حالته الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة.