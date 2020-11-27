محافظ أسيوط يستعرض جهود قطاع التموين لضبط الأسواق

استعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مجهودات قطاع التموين خلال الفترة الماضية، في إطار متابعته للملفات الحيوية بهدف تقييم الآداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية لضمان توافرها بالشكل المطلوب، تنفيذً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقائه محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، ووجه محافظ أسيوط إلى تكثيف الحملات التموينية على منافذ البيع المختلفة بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية والأجهزة التنفيذية ومديريات التموين والطب البيطرى والصحة ورؤساء الوحدات المحلية لضبط الأسواق ومراقبة جودة المنتجات ومكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والكشف عن أى مخالفات في طرق التخزين والصلاحية حفاظاً على صحة المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما طالب برصد حالة السوق ومتابعة مدي توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يومياً وبحث احتياجات المواطنين بصفة مستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب في السلع التموينية ومنع الإتجار بها في السوق السوداء موضحًا أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات الدولة بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محمد اسماعيل، وكيل وزارة التموين أن المديرية تمكنت خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والطب البيطري والصحة من ضبط العديد من المخالفات التموينية بينها التحفظ على عشرات الأطنان من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك وذلك قبل بيعها لجمهور المستهلكين لافتا إلى أن الحملات على المخابز أسفرت عن وصول وزن رغيف الخبر إلى 100 جرام، بعد غلق بعض المخابز المخالفة مؤكدا استمرار الحملات وتكثيفها تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين واللواء عصام محافظ أسيوط لضبط الأسواق.

كان محافظ أسيوط، أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).