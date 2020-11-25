محافظ أسيوط يتفقد "العيادة الذكية" بمستشفى الصدر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة التشخيص عن بعد "العيادة الذكية" بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس بمستشفى الصدر بحي شرق أسيوط، والتي تعتبر من المحافظات الرائدة في تنفيذها بـ4 مستشفيات مركزية حتى الآن.

وأضاف سعد أنه جار التوسع في العيادات الذكية في 6 مستشفيات أخرى بعد إنهاء الإجراءات اللازمة للتشغيل، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لتشخيص وعلاج الحالات عن بعد بواسطة مناظرة الحالات مع الاستشاريين والمتخصصين في جميع التخصصات بمختلف المستشفيات الجامعية والعامة بمحافظات الجمهورية وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وخاصة للمستشفيات التي يوجد بها عجز في بعض التخصصات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل المديرية والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية ومدير القومسيون الطبي، والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفني بالمديرية والدكتور أحمد الشلح منسق عام وحدات التشخيص عن بعد بالمديرية، والدكتورة مروة حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية والدكتور محمد فوزي المشرف العام على مستشفى عزل أبوتيج.

بدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية للكشف على مستحقي معاش كرامة بالقومسيون الطبي العام والتي خصصتها مديرية الصحة لاستقبال الحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم تسهيلًا لهم، وحرصًا على تقديم خدمة متميزة لهم وتوفيرًا للوقت والجهد.

كما تفقد المحافظ وحدة التشخيص عن بعد واستمع إلى شرح من وكيل الوزارة والدكتور أحمد الشلح عن خطوات عمل الوحدة وأهميتها، وخطة المديرية للتوسع في إنشاء العديد من الوحدات بمختلف المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة والبدء بتشغيل 4 وحدات بمستشفيات "أسيوط العام – القوصية – أبوتيج – ساحل سليم" تسهيلاً على المواطنين وتخفيف العبء عنهم في الانتقال إلى بعض المستشفيات المتخصصة بمختلف محافظات الجمهورية وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى في أسرع وقت.

وفي نهاية الجولة عقد الوزير المحافظ اجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة وقيادات المديرية ومسؤولي الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، واطمان على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة وتوفر الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخازن الرئيسية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات والزيارات الميدانية لمواقع العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال، بالإضافة إلى ترأس العديد من حملات التفتيش على مخازن الأدوية والمستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.