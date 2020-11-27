لتشجيعهم على إنشاء المشروعات.. ندوات توعية لشباب الخريجين بالمنيا

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة أسيوط، نظم ندوة توعوية لشباب الخريجين بمركز التدريب بالقوصية، بالتعاون مع مركز التدريب الإنتاجي على حرف التشيد والبناء، تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك".

وأكد المحافظ في تصريح له، اليوم، أن الندوة هدفها إعطاء صورة كاملة للشباب الراغب في إنشاء مشروعات جديدة عن الأنشطة والحرف التي يمكن تعلمها فضلاً عن طرق التمويل بعد التدريب موضحاً أن المحافظة تقوم في الوقت الحالي بتجهيز مراكز التدريب الحرفية للتدريب على النجارة والخياطة وصناعة واستخدام الجلود وصناعة منتجات خان الخليلي في جميع مراكز المحافظة التي تتولى الإشراف عليها وإداراتها والإستعانة بكافة الجهات ومديريات الخدمات بالمحافظة وجميع الخبرات اللازمة للتدريب ثم متابعة المتدربين أثناء وبعد التدريب يتبعه تخصيص التمويل اللازم لهم من خلال مشروعك و إصدار تراخيص مؤقتة.

وأضاف علي عبدالله، مدير عام جهاز تشعيل الشباب بالمحافظة أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" وفر حوالي 846 مليون و 8 آلاف و775 جنيه كقروض ميسرة لإقامة 8251 مشروعا حتى الآن ما بين مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بتمويل من البنوك المصرية.

وشدد "سعد" على ضرورة تذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين موضحاً أن الندوة تهدف إلى زيادة وعي الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعريف الشباب بالجهات المختلفة التي تعمل لدعم الشباب وعمل التنسيق اللازم والتعاون بين كافة الجهات والقطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني داخل وخارج المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة طبقاً للإمكانات المتاحة.