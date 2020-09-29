وزيرة التضامن تشارك فى ندوة تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن بأسيوط

شاركت الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى، فى ندوة توعوية نظمتها جامعة الأزهر فرع أسيوط اليوم، بعنوان "تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن"، وذلك برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط و الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي ، وحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، والقيادات الأمنية والمجتمعية والجمعيات الأهلية والهيئة الدولية بمحافظة أسيوط، بقاعة المؤتمرات "قاعة الإمام الطيب" بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، وذلك فى إطار الدور الوطني للأزهر جامعا وجامعة، وتأكيدا على رسالة الأزهر، الذي يتنبي المنهج الوسطي، الذي يجمع ولا يفرق بين أبناء الوطن.

وافتتح الندوة فضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، مؤكدا على تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن، وذلك فى إطار الدور الوطني للأزهر جامعًا وجامعة، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتأكيدًا على رسالة الأزهر، الذي يتبنى المنهج الوسطي؛ الذي يجمع ولا يفرق بين أبناء الوطن.

وخلال كلمته نقل الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة تحية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للحضور، وأكد على أن المواطنة ليست شعارا وانما مبدأ لحرية العقيدة، التى اتضحت من خلال الآية الكريمة "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"، وفيه نداء من الله سبحانه وتعالى إلي الناس كل دون تخصيص ملة أو عقيدة أو جنس.

وأوضح دور شيخ الأزهر، ودعمه للمواطنة من خلال رفض مصطلح الأقلية وإبداله بمصطلح المواطنة وأيضا قام بتوقيع وثيقة الإخوة الإنسانية مع بابا الفاتيكان وهذا يدل على ترسيخ الأزهر لقيم المواطنة والانتماء للوطن.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ،عن بالغ سعادته بوجوده في قلعة الأزهر وجامعته، مشددا على أن الانتماء متوارث في الشعب المصري بين قطبيه المسلمين والمسيحين.

وأكد على أهمية عقد اللقاءات الثقافية لتوعية الشباب والفتيات لتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن، والعيش السلمي بين أطياف المجتمع المصري الواحد مسلمين وأقباط، والمساواة في الحقوق والواجبات، لا سيما وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى اهتماما كبيرًا بالمواطنة وبناء المساجد والكنائس في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وطالب علماء الأزهر وطلاب جامعة الأزهر، بتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن لدي الشباب والنشء والعمل على التصدي للأفكار المغلوطة.

وأضاف أن مايتم على أرض الوطن من إنجازات تتمثل في شبكات الطرق والصرف الصحي ومحطات الكهرباء وبناء المدارس من مقومات تدعيم عملية المواطنة في مصر.

وعبرت الدكتورة نفين القباج، عن سعادتها بوجودها في محافظة أسيوط، تزامناً مع عقد الندوة التي تمثل موضوعاً هاما وحيويا في الوقت الراهن.

وأكدت أن المواطنة تنبع من المشاعر والتي يتم غرسها في الأطفال في مرحلة الطفولة من خلال البيت والمدرسة، وتعد بعض المبادرات مثل أطفال بلا مآوي نموذجاً على ما توفره الدولة لترسيخ قيم المواطنة في هؤلاء الأطفال وأن الشخص الذي يقوم بالتمييز له مشكلة مع النفس.

وتحدث القس ملآك فوزي نيابة عن الكنيسة الأرثوذكسية موضحاً أن المواطنة تبنى على الحب، وذكر المقولة الشهيرة لقداسة البابا شنودة أن مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه وأن مهمة غرس قيم المواطنة هي مسئولية كل مؤسسة، وأطلق مبادرة أنا قدوة لغرس قيم المواطنة في أبناء الشعب المصري.

وفي نهاية الندوة، قدم رئيس الجامعة ونائباه درع الجامعة والندوة لمعالي الوزير محافظ أسيوط ومعالي وزيرة التضامن الإجتماعي والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.