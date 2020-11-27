للي مالهمش فيها.. دليلك للتشجيع في مباراة القمة

تجذب مباريات كرة القدم الهامة أنظار الجميع؛ المهتمين بالكرة وغيرهم إما من باب الفضول وإما من باب المشاركة الجمعية لحدث يشارك فيها غالبية المصريين.

بعض الذين لا يهتمون بمتابعة كرة القدم لا يعرفون قواعدها، ويتعرضون لمواقف صعبة سواء من أصدقائهم أو المحيطين بهم.

وتقدم "الوطن" في هذا التقرير، دليلا كافيا للتشجيع اليوم في مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لتجنب التعرض لمواقف ليست لطيفة أو لسخرية المحيطين.

النصيحة الأولى

لا يجب أن تنفعل بينما يتبادل الفريقان الكرة، أو حين تكون الكرة في منتصف الملعب، واحتفظ بهدوئك للنصيحة الثانية.

النصيحة الثانية

الهجمة تعني اقتراب فريق من تسجيل هدف في الفريق المنافس، وعليه يتعين عليك هنا أن تبدي حماسة بعض الشيء في المتابعة مثل الآخرين.

النصيحة الثالثة

الهدف هو الجون أو الجول

النصيحة الرابعة

الأوت يعني خروج الكرة خارج الملعب، من أحد الفريقين، وتلعب باليدين.

النصيحة الرابعة

بنالتي أو "بلن" كما ينطقها أغلب المصريين تعني ضربة جزاء، وتحتسب من الحكم عند تعرض لاعب من فريق الخصم لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

النصيحة الخامسة

منطقة الجزاء، عبارة عن مستطيل أمام حارس مرمى كل فريق.

النصيحة السادسة

كل فريق يتكون من 11 لاعبا وثلاثة تبديلات.

النصيحة السابعة

مدة المباراة 90 دقيقة تلعب على شوطين كل شوط 45 دقيقة مع دقائق وقت بدل ضائع، يحتسبها الحكم في نهاية كل شوط بدلا من الوقت الذي ضاع لأي سبب خلال المباراة.

النصيحة الثامنة

المدرب يوجه اللاعبين من على خط الملعب ولا يحق له التدخل في اللعب.

النصيحة التاسعة

يمكن لأي لاعب أن يحصل على إنذار لعرقلة لاعب آخر أو تعطيل اللعب أو لمس الكرة متعمدا باليد، ويكمل المباراة، لكنه يكون مهددا بالطرد في حالة الحصول على بطاقة حمراء.

النصيحة العاشرة

لا تبدي آراء في طريقة اللعب إذا كنت تشاهد مباراة للمرة الأولى.