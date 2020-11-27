فيديو.. لقاء سويدان تطرح أغنية "أهلاوي وبس" قبل نهائي أبطال إفريقيا

طرحت الفنانة لقاء سويدان، أغنية بعنوان "أهلاوي وبس" عبر موقع "يوتيوب"، بمشاركة الفنان عماد كمال، قبل ساعات من انطلاق نهائي دوري أبطال إفريقيا بين ناديي الأهلي والزمالك، المقرر إقامته مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

والأغنية من كلمات عبد المنعم طه، ألحان وليد الحسيني، توزيع حمادة الحسيني، وتم تسجيلها داخل أحد استوديوهات الصوت، بمحافظة القاهرة.

وتواصل الفنانة لقاء سويدان، خلال الفترة الحالية، عروض مسرحية "سيد درويش" على مسرح البالون بمنطقة العجوزة، في موسمها الثاني.

وقالت سويدان لـ"الوطن"، إنها لم تتردد في تجسيد شخصية "جليلة" حبيبة فنان الشعب سيد درويش، خاصة أن المسرحية تتضمن عروضا استعراضية وغنائية، و"هو ما أشبعها فنيا".

وتابعت: "هذه المسرحية كانت سببا في تراجعي عن قرار اعتزالي، وذلك بعد حديث جمعني بالمخرج مراد منير ومصمم الاستعراضات عادل عبده، وحينما أبلغاني بترشيحي لشخصية جليلة، تحمست لأنني من عشاق سيد درويش".

وأضافت: "استمتعت بالعمل مع الفنان ميدو عادل، الذي وجدته طاقة فنية متحركة على المسرح، وجسد الشخصية بكل أحاسيسه من وجهة نظري".

ويشارك لقاء سويدان في بطولة مسرحية "سيد درويش"، كل من: ميدو عادل، ورشا سامي، وشريف عبدالوهاب، وسيد جبر، ومحمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد ‏البارودي، ومحمد الشربيني، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، وعاطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامي عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد ‏العزيز، وغاده كامل، ودعاء الخولي، ومجدي عبد العزيز، وإسماعيل شعراوي، وإمام محمد، وفاروق الجندي، وربيع الشاهد، ومازن تركى.

ومسرحية "سيد درويش" من دراما السير الذاتية عن فنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثها حول المحطات المهمة في حياته ومواقفه الوطنية، كذلك إسهاماته الفنية التي أثرى بها الفن، حيث قام سيد درويش بعمل نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان، كان الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير"، الذي شاركت فى بطولته إلى جانب لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.