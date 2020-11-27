القبض على جزار شق صديقه العجوز نصفين بسبب خلافات مالية

كشف قطاع الأمن العام لغز العثور على جثة جزار داخل جوالين فى مدخل عمارة فى نطاق دائرة قسم شرطة الجيزة، تبين من تحريات القطاع التى أشرف عليها اللواء علاء سليم مساعد الوزير للقطاع، أن مرتكب الجريمة جزار من زملاء المجنى عليه واستدرجه وتخلص منه بساطور بسبب مطالبة المجنى عليه له بمبلع مالى استدانه منه.

وتبلغ لقسم الجيزة بالعثور على جثة بمدخل عقار بدائرة القسم لشخص مجهول فى العقد السادس من العمر موضوعة داخل جوالين، وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياته إلى تحديد شخصية المجنى عليه "68 عاما، جزار، مُقيم المنيب دائرة القسم" وأن وراء ارتكاب الواقعة جزارا "41 عاما، مُقيم بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لكونه مدينا للمجنى عليه بمبلغ مالي ومداومة الأخير على مطالبته بسداد ذلك الدين عقد العزم على التخلص منه بقتله.

أضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مُخططه قام باستدراج المجنى عليه بتاريخ أمس إلى شقة خاصة به "كائنة بعقار بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم" بزعم رد المبلغ المالى له ولدى وصوله باغته بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر وبسلاح أبيض "ساطور" عدة مرات فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى منه على هاتفه المحمول، ووضع جثته داخل الجوالين وصباح اليوم تخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور على الجثة تمت إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.