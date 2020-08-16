طالب ثانوي يقتل صديقه لخلاف أثناء لعب الكرة بالشرقية: "طعنه بمقص حلاق"

لقي طالب بالصف الأول الثانوي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة أثناء لهوهما بكرة القدم، بقرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا بوفاة "أحمد.ر.إ"، 14 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي مقيم بقرية أنشاص الرمل، إثر إصابته بجرح طعني على يد صديقه في مشاجرة بينهما.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وصديقه المتهم في أثناء ممارسة لعبة كرة القدم أمام الوحدة الصحية بالقرية، وخلال المشاجرة توجه المتهم إلى محل حلاقة واستولى على "مقص" وطعن المجني عليه، ما أدى لوفاته.

وضُبط المتهم، وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط منزل أسرته تحسبًا لوقوع اشتباكات بين الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.