مفوضية اللاجئين: وصول 43 ألف لاجئ إلى السودان من إقليم تيجراي الإثيوبي

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى السودان من إقليم تيجراي الإثيوبي فرارا من القتال هناك بلغ حتى الآن نحو 43 ألف لاجئ.

وأشار المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بابار بالوش إلى أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي سيزور السودان لمراجعة عمليات المفوضية لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة السودانية لمساعدة اللاجئين.

وقال بالوش، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف، إن المنظمة الدولية تواصل تكثيف جهودها الإغاثية مع مفوضية اللاجئين السودانية والسلطات المحلية وسط تحديات لوجستية معقدة، وساعدت المفوضية في نقل ما يقرب من 10 آلاف لاجئ إلى موقع ام راكوبة على بعد 70 كيلومترا من الحدود داخل السودان حيث يستمر العمل لإقامة الملاجئ وتحسين الخدمات.

وأشار المتحدث إلى أن طائرة تحمل 32 طنا من المساعدات الطارئة هبطت صباح اليوم في الخرطوم ومن المقرر أن تغادر أخرى يوم الاثنين حاملة 100 طن من مواد الإغاثة الإضافية، وتخطط المنظمة لأربع عمليات نقل جوى، منوها بأن حكومة الإمارات العربية المتحدة قد تكفلت بتغطية تكاليف النقل للرحلتين.

ولفت بالوش إلى أن المخاوف تتزايد فى منطقة تيجراى بشأن سلامة المدنيين فى الصراع ولاسيما فى ميكيلى عاصمة الإقليم التى يقطنها أكثر من نصف مليون شخص، معبرا عن قلق المفوضية إزاء استمرار تدهور الوضع فى الإقليم الإثيوبى بما فى ذلك بالنسبة للنازحين وأيضا لنحو 100 ألف لاجئ اريتيرى قد ينفد طعامهم فى أقرب وقت إذا لم تصل إليهم الإمدادات.