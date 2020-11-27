فرص تعليمية وتدريبية للشباب.. وزارة الاتصالات تعلن شروط القبول

تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجيتها لبناء القدرات وفقا لنهج هرمي حيث يتم تنفيذ برنامج لتدريب أكثر من 20 ألف شاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم برامج تدريب سريعة في مراكز الشباب لخلق وعى بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم يتم توفير برامج أكثر تخصصا من خلال عدد من المبادرات والتى ترتكز على مصفوفة المهارات التقنية مع مهارات العمل الحر وكيفية المنافسة فيه.

ومن بين هذه المبادرة مبادرة "مستقبلنا رقمي"، التي تستهدف تدريب 100 ألف شاب خلال 18 شهر ومبادرة أخري بالتعاون مع شركة هواوي لإتاحة التعليم الرقمي عن بُعد وغيرها من المبادرات التي تستهدف خلق قاعدة من الشباب قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وتقوم وزارة الاتصالات أيضا بمباردات أخرى عالية القيمة مثل مبادرة تعليم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالتعاون مع جامعة ايبيتا، ومبادرة أخرى مع شركة أمازون لتدريب 500 شاب وشابة لمدة 9 شهور على قواعد الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

و يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة فى الشرق الأوسط وأفريقيا متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل.

وتهدف هذه الجامعة إلى تقديم درجة البكالوريوس والماجستير في كليات الذكاء الاصطناعي والهندسة، وكلية علوم الحاسب، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية من خلال شهادات مشتركة مع كبرى الجامعات العالمية.

وأخيرا هناك مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والتى تهدف إلى جذب 1000 شاب من خريجي كليات الهندسة وحاسبات ومعلومات وتهدف الى خلق مهارات متكاملة تقنية وشخصية من خلال برنامج تدريبي موازي لبرنامج الدراسة الأكاديمية إلى جانب التدريب العملي في الشركات المحلية والعالمية الكبرى وتعليم اللغة الانجلزية.

يحصل خريجي المبادرة على درجة الماجستير التقنى من كبرى الجامعات العالمية في إحدى التخصصات التكنولوجية عالية القيمة والتي تشمل الأمن السيبراني، والأتمتة وعلوم الروبوت، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية حيث تم توقيع أول عقد مع أول جامعة عالمية وهى جامعة ولاية أوهايو وهى من أهم 30 جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الهندسة وسيتم البدء في البرنامج خلال العام 2020/2021.