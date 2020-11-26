"الاتصالات": 106 ملايين مستخدم لخدمات الموبايل والتليفون الأرضي في مصر

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول عدد مستخدمي الهاتف المحمول إلى 96.58 مليون مستخدم بنهاية يونيو الماضي، مقابل 94 مليون مستقدم تقريبا في نهاية يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 2 مليون و570 ألف مستخدم خلال عام واحد فقط، ليبلغ إجمالي مستخدمي خدمات الاتصالات "المحمول والثابت" في مصر نحو 106 ملايين مستخدم بنهاية يونيو الماضي.

وأضافت وزارة الاتصالات، في أحدث التقارير الصادرة عنها، أنَّ إجمالي عدد المشتركين في الهاتف الثابت بلغ 9.89 مليون مشترك، في يونيو الماضي، مقابل 8.21 مليون مشترك في نفس الفترة من العام 2019، بزيادة تصل إلى 1.68 مليون مشترك جديد خلال عام فقط، فما بلغ اجمال عدد مستخدمى الانترنت فى مصر حوالى 52 مليون مستخدم، منهم 41.97 للمحمول، و2.24 مليون لـ"يو إس بي" موديم، و8 ملايين للإنترنت فائق السرعة.

ووضعت الدولة خطة كبيرة للنهوض بقطاع الاتصالات الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية وأسرعها نموًا، كما أنَّه يسهم في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4% ويوفر 320 ألف فرصة عمل حتى 2019، وقد ارتفعت حصيلة صادرات مصر من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 3.6 مليار دولار، إضافة إلى أنَّ الأمن المعلوماتي أصبح أهم أولويات قطاع الاتصالات والحكومة، وتعمل حاليًا على تحويل مصر إلى مركز اتصالات إقليمي، وكل ذلك يعنى أن هناك جهودًا حكومية حقيقية نحو النهوض بقطاع الاتصالات المصري، وتنفيذ مصر حاليًا مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار في 2019 وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالى باستثمارات 300 مليون دولار، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.