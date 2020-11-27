"المتيني" يلتقي طلاب المدينة الجامعية ويؤدي معهم صلاة الجمعة

أدى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اليوم، شعائر صلاة الجمعة، في مسجد المدينة الجامعية بعد تجديده، يرافقهما الشيخ أحمد ترك، والدكتور ياسر مجاهد الأستاذ بكلية الهندسة، إبراهيم سعيد المشرف العام للمدن الجامعية، الشيخ سيد محمد الكومي إمام مسجد المدينة الجامعية، انطلاقًا من الدور التوعوي الذي تحرص عليه جامعة عين شمس لطلابها الي جانب الدور التعليمي التثقيفي.

حيث قام الشيخ أحمد ترك بإلقاء خطبة الجمعة، وتناول فيها مفهوم الولاية والولاء لله والوطن والأسرة والمجتمع، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي لابد من وجود الوعي الكافي للوصول إلى الحقيقة.

وعقب أداء شعائر صلاة الجمعة، أجرى دكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لقاء مع الطلاب المقيمين بالمدينة للاطمئنان على جودة خدمات الإقامة التى يتلقونها في المدينة الجامعية، كما استمعوا لمقترحات الطلاب ومناقشة أوضاعهم.

وأكد "المتيني"، أن الجامعة لا تألو جهدًا في تطوير كافة الخدمات التعليمية ومتطلبات الطالب الجامعي، وتذليلها أمام الطالب ليتمكن من تلقي علومه الأكاديمية داخل جدران الجامعة وفق أعلى معايير الجودة التعليمية.

وتستضيف كلية الألسن بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، خلال ندوة بعنوان "الوضع السياسي العالمى عام 2021، والسياسة الخارجية المصرية"، في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 29 من نوفمبر الجاري، في إطار فعاليات الموسم الثقافي لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

وأوضحت رشاد أن الكلية تعمل على استضافة كبار الشخصيات المصرية لصقل قدرات الطلاب الثقافية في مختلف المجالات،

وأكدت أن طالب الألسن يجب أن يكون على دراية كاملة بمختلف مجريات الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والعالمية، وتستهدف إدارة الكلية تأهيل الطلاب بمختلف الخبرات والمهارات اللغوية والثقافية لإعدادهم لسوق العمل.