اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"جايكا"

يشهد كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسفير الياباني لدى جمهورية مصر العربية ، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

ويأتي توقيع البروتوكول، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين عام صندوق تحيا مصر و الدكتور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق ومستشار مؤسسة الجايكا والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويأتي التعاون في إطار جهود جامعة عين شمس المستمرة لتطوير الرعاية الصحية والخدمة الطبية المقدمة من مستشفياتها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وساهمت مؤسسة الجايكا في تطوير وحدة مناظير الشعب الهوائية وتزويدها بستة مناظير حديثة منها منظار موجات صوتية للشعب الهوائية (EBUS) تعد من أحدث التقنيات المستخدمة في تشخيص مختلف الأمراض الصدرية بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يتفقد الحضور آخر التطورات والمستجدات بوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش والتي تضم وحدة مناظير الشعب الهوائية ووحدة الرعاية المركزة و وحده التعليم الطبي المستمر والتي تضم مكتبة إلكترونية ومعمل المحاكاة لتدريب الأطباء على مناظير الصدر بمختلف أنواعها وتدريبهم على فنيات الرعاية المركزة بأحدث الأساليب التعليمية والتدريبية.

ويعتبر مشروع تطوير البنية التحتية وتجهيز الوحدتين إنشائياً وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، بدأ بدعم من البنك الأهلي بمبلغ 20 مليون جنيه ثم بدأت مرحله التجهيزات حيث كان للدعم الكبير والمتابعة المستمرة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بسرعة الانتهاء من تجهيز الرعاية مما كان له الأثر الأكبر في إنجاز أعمال التطوير والتجهيز للوحدة بكل المعدات والأجهزة الحديثة.